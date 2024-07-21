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Otomobil ile çapa motoru çarpıştı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 21.07.2024 15:14
  • Giriş: 21.07.2024 15:14
  • Güncelleme: 21.07.2024 15:14
Kaynak: İHA
Otomobil ile çapa motoru çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’nın Darende ilçesinde otomobil ile çapa motorunun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Darende ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, M. Y. idaresindeki otomobil ile T. G. yönetimindeki kullandığı çapa motoru ile çarpıştı. Kazada, çapa motoru sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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