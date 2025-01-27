Otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt Mahallesi istikametine giden Kadir İ. (28) yönetimindeki 16 BBF 132 plakalı elektrikli bisiklet, aynı yöne seyir halinde olup, sokağa dönüş yapmak isteyen Kadir B.'nin (26) kullandığı 16 AGP 419 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Kadir İ. yaralanırken, arkasındaki eşi yara almadan kurtuldu. Kadir İ., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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