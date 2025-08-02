Otomobil ile çarpışan elektrikli motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Çorum’da kırmızı ışık ihlali yaparak ters yönden gelen elektrikli motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, İnönü Caddesi Galericiler Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. yönetimindeki 06 NS 833 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaparak ters yönden gelen M.M.C. (16) idaresindeki elektrikli motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.