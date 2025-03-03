Otomobil ile çarpışan genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 21 yaşındaki Ali Rıza Günürün yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 27 Şubat Perşembe günü gece saatlerinde İzmir-Ankara D-300 Karayolu Karaoğlanlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.Ö. yönetimindeki 45 T 7815 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Ali Rıza Günürün (21) yönetimindeki 45 APV 731 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Günürün ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Günürün, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ali Rıza Günürün, Adala Mahallesi’nde toprağa verildi.

Öte yandan, kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.