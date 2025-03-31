Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrildi; 5 yaralı

Bartın'ın Ulus ilçesinde otomobille çarpışıp yol kenarına devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesi yolu Küllü köyü mevkisinde meydana geldi.

Abdipaşa istikametine giden Nail Korkut (45) yönetimindeki hafif ticari araç ile Emirhan Arslan (25) idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, yol kenarına devrildi.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Hafif ticari araçta bulunan Ş.K (15), Ş.K (14), S.K (40), A.S.A (14) ve G.A (42) hafif şekilde yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazadan yara almayan sürücüler ise jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınmak için karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.