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Otomobil ile çarpışan motokurye yaralandı

Ajans Haberleri
  • 16.03.2025 14:51
  • Giriş: 16.03.2025 14:51
  • Güncelleme: 16.03.2025 14:52
Kaynak: İHA
Otomobil ile çarpışan motokurye yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobil ile çarpışan motokurye yaralandı.

Kaza, Hacı Halil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 34 BIR 885 plakalı otomobil ile kurye Emre Ö.’nün kullandığı 41 AYF 482 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosikletiyle birlikte savrulan Emre Ö. dengesini kaybederek yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Emre Ö., ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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