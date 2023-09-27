Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Adıyaman’da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erdem Çatlı (16), idaresindeki 02 LC 138 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil Adıyaman Merkeze Sakarya Caddesi Perre Antik Kenti girişi yakınlarında çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Erdem Çatlı ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Erdem Çatlı yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çatlı’nın cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazaya karışan motosiklet ile otomobil, polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.