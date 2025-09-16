Otomobil ile çarpışan motosiklette 2 kişi yaralandı; kaza kamerada

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde meydana geldi. Beşir K.'nin kullandığı 59 ANC 155 plakalı motosiklet, caddeden Bahçelievler Mahallesi'ne dönüş yapan İbrahim Y. yönetimindeki 34 HB 2491 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletin arkasında bulanan Özbekistan uyruklu Mohammed Hamayon W. ile motosikletten kapan kasası otomobilin üzerinden uçtu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklette yaralanan sürücü Beşir K. ile Mohammed Hamayon W., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

