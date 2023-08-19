Otomobil ile çekici çarpıştı: 2 yaralı

Malatya’da otomobil ile çekinin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, gece saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Kendirli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuzey Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan Ş. K. idaresindeki otomobil aynı yöne ilerleyen M. A. yönetimindeki çekici ile çarpıştı.

Kazada Ş.K. ile H.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.