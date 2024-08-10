Otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, cip ile çarpışıp takla atan otomobildeki sürücü Zafer Akgül (65) hayatını kaybetti, 2’si çocuk 3 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Alaplı Akçakoca yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Bülent Göktepe'nin kullandığı 67 TG 919 plakalı cip, Akçakoca istikametine seyir halindeyken, kavşaktan ana yola çıkan Zafer Akgül yönetimindeki 67 SF 504 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil takla atarken, cipte hasar meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki Ferdi Alonko (35), kızı Gülten Alonko (16) ile oğlu Ayaz Alonko (5) yaralandı. Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli ilçesindeki çeşitli hastanelere götürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Ferdi Alonko'nun dayısı olan otomobil sürücüsü Zafer Akgül'ün kaza yerinde öldüğü belirlendi. Akgül’ün cansız bedeni, Alaplı Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Gülten ve Ayaz Alonko kardeşlerin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yanında eşi ve oğlu bulunan cip sürücüsü Bülent G. ise hastaneye gitmeyi reddederken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.