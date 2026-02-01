Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk, 5 yaralı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2’si çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İslahiye- Hassa kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. B.D.'nin (20) kullandığı 31 UD 133 plakalı otomobil ile İ.Ö.'nün (72) kullandığı 27 BEH 716 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü İ.Ö ve yanındaki 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI