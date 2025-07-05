Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Samsun’un Havza ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Havza-Vezirköprü karayolu üzerindeki Şeyhsafi Mahallesi mevkisi Şeyhkoyun Sapağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Zeytunli idaresindeki 55 ABU 282 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyreden Ahmet Aydın yönetimindeki 06 EY 8424 plakalı otomobile, sürücünün Doğançayır Mahallesi’ne dönüş yaptığı sırada sol arka kapıdan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar şarampole girdi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Ahmet Aydın ile Gülfiye Aydın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Havza Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.