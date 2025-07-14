Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, sürücüler hafif yaralandı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler hafif yaralandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı Adliye Kavşağında 06 KA 5956 plakalı kamyonet ile 15 AAN 615 plakalı otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Çarpışma etkisiyle hafif ticari araç yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, sürücüler hafif yaralandı, tedavileri ayakta yapıldı. Araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı.