Otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı

Karaman’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ortalık savaş alanına dönerken, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.Ç. (47) idaresindeki 70 AAT 949 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile C.Y. (20) yönetimindeki 42 FT 743 plakalı Seat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç orta refüje çıkarak tabelaları devirdi. Kazada araçların sürücüleri ile birlikte 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan hafif ticari aracın sürücüsü M.Ç.’nin (47) sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süreliğine kapanan kavşak araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.