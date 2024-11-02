Otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 2’si çocuk 9 yaralı

Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 9 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Kazada S.T. idaresindeki 58 AFG 104 plakalı otomobil A.T.S. idaresindeki 58 H 0200 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile otobüste bulunan 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Yararılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.