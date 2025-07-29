Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile kamyonun karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 08.00 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolu Savaklı Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen H.K. (33) idaresindeki 46 ZC 956 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı yöne ilerleyen F.D. (30) yönetimindeki 31 ALJ 409 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada yol kenarına savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.