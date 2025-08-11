Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Kutlu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Kutlu idaresindeki 02 ABC 180 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 EDM 477 plakalı kamyon Sakarya Caddesi İtfaiye Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Mustafa Kutlu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mustafa Kutlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.