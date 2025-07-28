Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray’da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Aksaray’ın Ortaköy ilçesi yolu Akin Köyü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy ilçesinden Aksaray istikametine seyreden İ.S.E. (25) idaresindeki 40 ND 005 plakalı Opel marka otomobil karşı yönden gelen E.K.’nin (22) kullandığı 68 AAY 196 plakalı Mistsubishi marka kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya dönerken, otomobilde yolcu olarak bulunan Nuriye Erbaş (52) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü İ.S.E. ile kamyonette yolcu olarak bulunan M.B. (12) ve M.E. (36) olmak üzere 3 kişi ise ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Nuriye Erbaş’ın cenazesi ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü E.K. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.