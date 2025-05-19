Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

İhsan YILMAZ/SİLVAN, (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, Mehmet Mahir Turan'ın (71) hayatını kaybettiği otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişiden Mehmet Ali Dünser de kurtarılamadı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, kırsal Yeşilköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 21 ADF 088 plakalı otomobil ile 34 AB 1886 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, Mehmet Tahir Turan, Mehmet Ali Dünser, M.N.M. ve F.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Turan, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Yaralılardan Mehmet Ali Dünser de bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dünser’in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Diğer yaralıların tedavileri devam ederken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

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