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Otomobil ile minibüs çarpıştı 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 28.11.2024 15:49
  • Giriş: 28.11.2024 15:49
  • Güncelleme: 28.11.2024 15:49
Kaynak: İHA
Otomobil ile minibüs çarpıştı 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışma sonucu 1 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde B.K., idaresindeki minibüs sürücüsü ile S.B idaresindeki otomobil sürücüsü Zafer caddesinin kesişmesinde çarpıştı.

Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü S.B yaralandı.

Yaralı ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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