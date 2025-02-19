Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı- Kahramanmaraş Karayolu Atatürk Bulvarı üzerinde Hüseyin Ö. idaresindeki 02 D 5036 plakalı minibüs ile Ethem Turgut K. idaresindeki 34 DJA 324 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ethem Turgut K. yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.