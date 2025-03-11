Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Enes D., idaresindeki 46 AJ 324 idaresindeki minibüs ile Ali F., idaresindeki 02 KA 976 plakalı otomobil Eğriçay Köprüsü üzerinde çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Ali F., yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.