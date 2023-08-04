Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Kütahya’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Kaza, Kütahya-Tavşanlı Karayolu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Kütahya’dan Tavşanlı’ya gitmekte olan minibüs ile yine aynı istikemete gitmekte olan 43 AAJ 012 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada 2 kişi yaralandı. Yarılalar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.