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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 04.08.2023 11:47
  • Giriş: 04.08.2023 11:47
  • Güncelleme: 04.08.2023 11:47
Kaynak: İHA
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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Kütahya-Tavşanlı Karayolu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. 
Alınan bilgiye göre, Kütahya’dan Tavşanlı’ya gitmekte olan minibüs ile yine aynı istikemete gitmekte olan 43 AAJ 012 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 2 kişi yaralandı. Yarılalar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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