Otomobil ile minibüs çarpıştı : 4 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile minibüsün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi 5. Sokakta meydana geldi. Hakan Sokaktan 5. Cadde’ye çıkış yapmakta olan Hacer Y. (27) yönetimindeki otomobil, 5. Cadde üzerinde seyir halinde olan Burak B. (23) yönetimindeki servis minibüsü ile çarpıştı.

Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcu Mert Ö. (21) ile minibüsteki yolcu Hilal A.(27) yaralandı.

Yaralılar, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.