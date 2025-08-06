Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Erdem Doğan (16), hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Hasan Ü. (22) yönetimindeki 27 ASC 982 plakalı otomobil ile Hasan Erdem Doğan'ın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, otomobil ise yol kenarındaki elektrik trafosuna çarptı. Kazada, sürücüler ve yanlarındaki Malik Y. (17) ve Serdar G. (23) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Hasan Erdem Doğan, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü kaza ile ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

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