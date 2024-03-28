Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Mersin’in Erdemli ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde İlçeye bağlı Alata Mahallesi Alparslan Türkeş Bulavarı D-400 karayolundaki limonlu kavşakta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Fatih Ş. idaresindeki motosiklet ile M.C.Ç. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada motosiklet sürücüsünün olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olay yerini incelemesinin ardından araç sürücüsü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.