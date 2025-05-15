Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, şerit ihlali yapan otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.50 sıralarında Kozdere Mahallesi'nde meydana geldi. E.K (35) yönetimindeki 35 HBD 56 plakalı otomobil, karşı şeride geçince Kemal İnceoğlu (18) idaresindeki plakasız motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Devrilen motosikletten savrularak metrelerce sürüklenen İnceoğlu, yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yağır yaralı olan İnceoğlu’nu ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnceoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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