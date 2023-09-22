Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, hızla gelen motosiklet sürücüsünün otomobili gördüğü an çarpmamak için devrildiği, otomobilin devrilen motosiklete ön kısmıyla dokunduğu görüldü.
Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesinde yaşandı. Cumhuriyet meydanı istikametinden gelip Rauf Denktaş Köprüsü istikametine gitmekte olan Mehmet Buluş’un kullandığı 07 APV 030 plakalı kurye motosikleti, Mithatpaşa Caddesi kesişimine geldiğinde Mithatpaşa Caddesinde seyir halindeki Yiğit Celal Gençleşen’in kullandığı 07 LZ 969 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Buluş, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.