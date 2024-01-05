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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 05.01.2024 17:45
  • Giriş: 05.01.2024 17:45
  • Güncelleme: 05.01.2024 17:45
Kaynak: İHA
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Recep Tayyip Erdoğan Caddesi Sungurlu Belediyesi önünde meydana geldi. Murat B. yönetimindeki 55 AFN 107 plakalı otomobil, Yusuf U.’nun kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yusuf U. yaralandı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

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