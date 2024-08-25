Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Manavgat’ta sol şeritte seyir halindeki otomobil bir anda yolun sağında bulunan sokağa dönmek isteyince aynı yönden gelen motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında İbrahim Sözen Caddesinden, Antalya Caddesi istikametine gitmekte olan Yusuf Ö.’nün kullandığı 35 KUT 78 plakalı otomobil bir anda sol şeritten sağ tarafa Kordon Caddesine dönmek istedi.

Bu sırada aynı istikamette seyir halindeki Burak Ö.’nün kullandığı 07 BLE 940 plakalı motosiklet otomobile arkadan çarptı.

KÖPRÜ TRAFİĞE KAPANDI

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken Manavgat Köprüsü bir süre araç trafiğine kapandı. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücü ve motosikletin kaldırılmasının ardından köprüde trafik normale döndü.