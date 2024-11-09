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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 09.11.2024 11:07
  • Giriş: 09.11.2024 11:07
  • Güncelleme: 09.11.2024 11:07
Kaynak: İHA
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duhan Dursunoğlu’nun kullandığı motosiklet ile Saffet Sevim’in kullandığı araç çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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