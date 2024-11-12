Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Şanlıurfa’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Melih B. idaresindeki motosiklet, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.