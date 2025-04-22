Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Sinop’ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 12.40 sıralarında Meydankapı Mahallesi Nalbant Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.İ. idaresindeki 57 ACE 642 plakalı motosiklet Nalbant Sokak üzerinde seyir halindeyken karşı istikametten gelen 06 CKC 166 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü R. İ. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.