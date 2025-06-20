Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Manavgat ilçesinde kavşak sisteminde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kasaplar Mahallesi’nde yaşandı. Gökhan Ç.’nin kullandığı 07 AUG 307 plakalı otomobil Hasan Fehmi Boztepe istikametinden gelen Zeynal Ç.’nin kullandığı 07 BFV 536 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Zeynal Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.