Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 yaralı

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'un İlkadım ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Berat T. (17), yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Lise Caddesi ile Saadet Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Lise Caddesi'nden Saadet Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen Erkan D.'nin kullandığı 55 ABL 232 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Berat T.’nin kontrolündeki 55 AID 083 plakalı motosiklete çarptı. Kazada Berat T., yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Berat T. hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Polisin ilk kaza raporunda, motosiklet sürücüsü 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmamak' otomobil sürücüsü ise 'Kavşaklarda ilk geçiş hakkına riayet etmemek' maddesinden kusurlu bulundu.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

