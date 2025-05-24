Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1ağır yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 18 Mayıs’ta Kızıltepe ilçesi Mehmet Sincar Caddesi’nde seyir halinde olan otomobil ile karşı yönden gelen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Mehmet Emin Duman (21) ağır yaralandı. Ağır yaralanan Duman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi. Duman sağlık durumu ciddiyetini korurken, kazı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.