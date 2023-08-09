Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza Emniyet kavşakta meydana geldi. Gazi bulvarında seyir halinde olan S.D. idaresindeki motosiklet sürücüsü şehir merkezi istikametine doğru seyrederken Erek Caddesi üzerinde kavşaktan karşı yöne geçmekte olan M.T. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan E.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.