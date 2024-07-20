Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Malatya’da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Elazığ karayolu üzeri Hacı Haliloğlu Çiftliği mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, D.K. idaresindeki otomobil ile O.K. yönetimindeki motosiklet dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. Kazada, sürücüler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis , sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.