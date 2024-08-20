Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Burdur'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.30 sıralarında Bülent Ecevit Bulvarı Süt Fabrikası Kavşağında meydana geldi.

Emine İzgi A. yönetimindeki 06 CTA 911 plakalı otomobille Abdullah A. idaresindeki 15 AAC 294 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada motosiklet sürücü Abdulah A. ile beraberindeki Burak S. yaralandı.

Yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.