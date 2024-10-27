Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şükrü Y., idaresindeki 02 ABZ 847 plakalı otomobil ile Muhammed Baran Y., idaresindeki 02 ACL 860 plakalı motosiklet, Eski Hastane Kavşağı yakınlarında çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Muhammed Baran Y., ve motosiklette bulunan Özgür K., yaralandı.

Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.