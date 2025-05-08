Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde Hasan Buğra Ç. idaresindeki 02 AEP 015 plakalı motosiklet ile Hamdi C. idaresindeki 02 ANL 193 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hasan Buğra Ç. ile yolcu olarak bulunan Mehmet A. K. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.