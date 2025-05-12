Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Ferdi G., idaresindeki 41 AOF 550 plakalı motosiklet ile J.G., idaresindeki 34 DJT 016 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Ferdi G. ile motosiklette bulunan Rıdvan G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.