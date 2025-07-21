Otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 yaralı

Nevşehir’de sola dönmek isteyen otomobilin sürücüsü kazaya neden oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 15 Temmuz mahallesi Vefa Küçük Caddesi üzerinde meydana geldi. Ayşe Ö., kullandığı 07 BPF 883 plakalı otomobili ile sola dönüş yapmak isterken, cadde üzerinde seyir halinde bulunan ve Eren A.’nın kullandığı 50 AEG 879 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.