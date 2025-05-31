Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde Hasanpaşa Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan Haydar S.(45) yönetimindeki 54 B 0314 plakalı otomobil ile Alaa Elddin M. (38) idaresindeki 16 MC 3329 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan eşi Vidam N. (32) ile oğlu Muhammed Nedal M. (6) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.