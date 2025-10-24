Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Osman SAK/ORHANELİ, (Bursa), (DHA)- BURSA'da, otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Birol İşgürak (37), hayatını kaybetti. Ağır yaralanan otomobilin sürücüsü Murat Özçelebi, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Bursa-Orhaneli yolunda meydana geldi. Orhaneli’den Bursa yönüne giden Birol İşgürak'ın kontrolünü yitirdiği 16 BGN 137 plakalı motosikleti, karşı yönden gelen Murat Özçelebi’nin kullandığı 34 MOR 518 plakalı otomobille kafa kafaya çarptı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Birol İşgürak’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Murat Özçelebi ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Birol İşgürak’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
