Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Ankara’da seyir halindeki motosiklet ile kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobilin çarpıştığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, motosiklete kırmızı ışık yanmasına rağmen kavşağı dönmeye çalışan bir otomobil çarptı. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kameraya yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.