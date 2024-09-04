Otomobil ile pikap çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Süreyya Astarcı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim D. yönetimindeki 14 AD 577 plakalı otomobil ile Doğukan A. idaresindeki 14 AAD 203 plakalı pikap çarpıştı.

Meydana gelen kazada İbrahim D. yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan İbrahim D., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Her iki araçta da kaza nedeniyle maddi hasar meydana geldi.