Otomobil ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı

Osmaniye’de ticari taksi ve otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mustafa Ş. idaresindeki 80 T 5005 plakalı ticari taksi ile Ali İ. idaresindeki 80 AGT 718 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazada ticari takside yolcu olan Ayvaz B. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Adem İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.