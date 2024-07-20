Otomobil ile tır çarpışırken, 1 kişi yaralandı

Bilecik’te otomobil ile tır çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Hasan K. idaresindeki otomobil Demirköy köyünden Bilecik-Eskişehir kara yoluna çıkarken Recep A. idaresindeki tır ile çarpıştı.

Kazada otomobil içinde yolcu olarak bulunan Çetin I. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve

Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.