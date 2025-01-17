Otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman’da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Halil E. idaresindeki 02 AP 277 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Börgenek Köyü yakınlarında çarpıştı. kazada sürücü Halil E. ile otomobilde Bedriye E., Hanifi E. ve Hayriye E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturmabaşlatıldı.